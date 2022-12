Bahia anuncia saída de Eduardo Barroca após voltar à Série A do Brasileirão

06/12/2022 | 12:59



O Bahia confirmou os boatos na manhã desta terça-feira e anunciou a saída do técnico Eduardo Barroca, que levou o time de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. O contrato do treinador com o clube era válido apenas até o final da Série B. O time baiano, então, optou por mudanças em sua comissão técnica.

Eduardo Barroca começou a carreira de treinador no Bahia, em 2011, quando dirigiu o time interinamente. Nesta segunda passagem, comandou o clube em 15 partidas, com nove vitórias, cinco empates e apenas uma derrota, coroando a campanha com o acesso na Série B, números que não foram suficientes para segurá-lo no cargo em 2023.

O seu substituto será decidido pelo Grupo City, que adquiriu 90% da SAF do clube baiano. O grupo encaminhou a contratação do técnico português Renato Paiva, que estava no León, do México. Durante esta última passagem, dirigiu a equipe em 12 partidas, com apenas três vitórias.

Renato Paiva, de 52 anos, é conhecido por ter trabalhado por muito tempo nas categorias de base do Benfica, antes de se aventurar no futebol sul-americano. Comandou o Independiente del Valle, do Equador, entre os anos de 2021 e 2022. Ele é o principal nome do Grupo City, que está resolvendo detalhes para fazer o anúncio oficial.

O Bahia, que terá no ano de 2023 o Campeonato Baiano, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e o Brasileirão, tem apresentação marcada para a próxima segunda-feira, mas o primeiro compromisso só está previsto para 11 e janeiro, contra o Juazeirense, pelo Estadual.