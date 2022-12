Croácia vence Japão nos pênaltis e agora enfrenta o Brasil

Pelas oitavas de final da Copa, Marrocos e Espanha se enfrentam nesta terça-feira (6). A partida acontece às 12h, no Estádio Cidade da Educação. Para este duelo, os espanhóis são altamente favoritos, mas se engana quem pensa que Marrocos vai ser um adversário fácil. Os marroquinos demonstraram toda competência após passarem em primeiro lugar em um grupo difícil, que continha a Croácia, vice-campeã em 2018, na Rússia, e a Bélgica, terceira colocada daquela edição. No mata-mata, tentarão mais uma vez fazer história, e querem a qualquer custo eliminar a Espanha.

Os espanhóis iniciaram muito bem a trajetória no Mundial, aplicando uma goleada de 7x0 na Costa Rica. O segundo confronto era o mais aguardado, com dois campeões mundiais se enfrentando e uma Alemanha que vinha de derrota, e a partida terminou 1x1. No último jogo foram surpreendidos pelo Japão e amargaram uma derrota, ficando na segunda colocação do grupo.

Agora, a Espanha não quer saber de outra surpresa no caminho, e irá com força máxima para cima dos marroquinos.

Portugal tenta manter o favoritismo contra a Suíça

Portugal e Suíça se enfrentam nesta terça-feira (6), às 16h, no Estádio Lusail, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Para este jogo, as duas seleções chegam em momentos diferentes. A Suíça está com a moral elevada, após vencer a Sérvia e segue confiante para o duelo contra os portugueses, que apesar do favoritismo, ligam um sinal de alerta, pois na última rodada foram derrotados pela Coreia do Sul, de virada.

Além dos sul-coreanos, Portugal dividia o grupo com Gana e Uruguai, e entrou neste Mundial como um dos favoritos ao título. A Copa do Mundo de 2022 carrega um sentimento especial para um atleta português em específico, o craque Cristiano Ronaldo, que está fazendo sua “última dança” em um Mundial.

O desempenho do Camisa 7 não é dos melhores, apenas um gol até o momento, mas que o coroou com mais um recorde, marcar um tento em cinco Copas diferentes. Agora, enfrenta uma defensiva Suíça, buscando manter o favoritismo e avançar às quartas de final.

A Suíça estava no grupo do Brasil, junto com Sérvia e Camarões. Após a classificação, chega com vontade de fazer mais, e quer a vaga na próxima fase.