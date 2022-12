Agnello afirma que vai fazer auditoria na Prefeitura de Ribeirão

Artur Rodrigues



06/12/2022 | 11:22



O candidato a prefeito de Ribeirão Pires na eleição suplementar que acontecerá no próximo domingo, José Carlos Agnello (MDB), afirmou que, se for eleito, fará uma auditoria na Prefeitura para rever os gastos feitos pela gestão do ex-prefeito Clóvis Volpi (PL), cassado em setembro com base na Lei da Ficha Limpa.

“A cidade gastou R$ 401 milhões neste ano e eu quero saber o que aconteceu com o dinheiro da nossa população. Faremos uma auditoria na Prefeitura para que o povo saiba o que está acontecendo”, declarou o candidato em sabatina realizada ontem à noite pelo Diário. O convidado de hoje é o candidato do PSB, Humberto D’Orto, o Amigão, a partir das 19h, na página do Diário, no Facebook e no www.dgabc.com.br.

Agnello criticou os gastos feitos pelo prefeito cassado e não descartou a possibilidade de rescindir alguns contratos firmados por Clóvis Volpi.

“Nós vamos analisar e acredito que entre três ou quatro meses eu deixo saneado esse problema. Se tiver que rescindir, eu vou rescindir e vou abrir uma nova licitação com contrato mais barato, que ajeite a Prefeitura”, afirmou Agnello.

Mesmo com a auditoria, Agnello prometeu dar continuidade às obras que estão em andamento no município. O candidato ainda citou equipamentos que foram entregues por ele enquanto secretário municipal.

“O hotel-escola era uma obra do Volpi e eu terminei depois de ele deixar largado. Eu acho que o prefeito que entrar na Prefeitura e não continuar as obras será irresponsável, porque estará jogando o dinheiro público no lixo. Eu não farei isso, eu vou continuar as obras que estão sendo feitas e, se possível, fazer mais”, disse o candidato.

Além de criticar a gestão de Clóvis, Agnello também questionou os motivos de Guto Volpi, filho do prefeito cassado, ser candidato na eleição suplementar e disse que a continuidade da gestão seria um problema para Ribeirão Pires.

“O pai dele era o prefeito, então a gente sabe quem é que vai administrar caso o filho ganhe. Ribeirão precisa parar de ficar na mão de famílias”, declarou.

SECRETARIADO

Agnello afirmou que uma das medidas que pretende tomar para reduzir os gastos é diminuir o número de cargos comissionados na Prefeitura. O candidato declarou que irá priorizar cargos de carreira para parte de seu secretariado, e também que a Secretaria de Educação será comandada por um professor do município.

“Eu fiz umas reunião com professores outro dia e disse a eles que o meu secretário de Educação sairá de lá. Pedi para se organizarem e sugerirem nomes para que eu possa colocar alguém com cargo de carreira. Uma cidade como Ribeirão não pode ter quae 700 cargos comissionados”, disse o candidato.