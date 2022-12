Câmara de São Caetano copia edital de outra cidade

Arthur Rodrigues



06/12/2022 | 11:02



A Câmara de São Caetano realizará, sexta-feira, uma licitação que visa a contratação de uma empresa para a prestação de serviços da área de tecnologia, cujo edital está idêntico ao elaborado pela Câmara da cidade de São Leopoldo-RS, em 13 de novembro de 2018. O certame teve como vencedora a Alvaro Guilherme Groth, empresa que participará do pregão promovido pelo Legislativo do rande ABC.

O Diário apurou que 90% dos requisitos técnicos apresentados no edital da Câmara de São Caetano estão iguais ao produzido pelo Legislativo de São Leopoldo. A licitação estava marcada inicialmente para o dia 25 de novembro, mas as empresas que participaram do processo entraram com pedidos de impugnação. Todos foram negados pela Câmara, com exceção ao recurso da Alvaro Guilherme Groth. Um novo edital foi feito, atendendo apenas às exigências da empresa em questão.

Nos bastidores, há uma suspeita de que o processo esteja sendo direcionado para a firma. Uma fonte do Diário relatou que a Alvaro Guilherme Groth deve sagrar-se vencedora do certame. “A Câmara atendeu 100% das alterações solicitadas pela empresa, o que leva a crer que ela será a vencedora. Essa afirmação se comprova comparando o primeiro edital, com o teor técnico solicitado pelo Legislativo, com o segundo edital publicado. O novo, em sua parte técnica, está idêntico ao edital da Câmara de São Leopoldo, cidade sede da empresa e o qual ela detém um contrato para o mesmo serviço”, revelou a fonte.

A Câmara de São Caetano não se pronunciou sobre o certame até o fechamento desta edição. Vereadores procurados pelo Diário disseram esperar pela finalização do processo para se manifestar.

Essa não é a primeira vez que a empresa Alvaro Guilherme Groth participa de uma licitação suspeita no Legislativo de São Caetano. Em maio, a firma assinou contrato de um ano após vencer a licitação para realizar o serviço de fornecimento de painel eletrônico para as sessões da Câmara. No entanto, a Justiça suspendeu a licitação com base em recurso da empresa que perdeu o certame, a Agilize Soluções, que alegava incapacidade técnica por parte da vencedora. Em 27 de julho, o juiz Dagoberto Jerônimo do Nascimento, da 5ª Vara Cível de São Caetano, informou que suspendeu a licitação. No entanto, a Câmara ignorou a decisão e inaugurou o novo painel em 2 de agosto.

O Diário questionou o presidente Tite Campanella (Cidadania), à época, que declarou que não daria qualquer depoimento ao jornal.

Outro edital copiado

Também não foi a primeira vez que a Câmara de São Caetano copiou um edital. Em junho deste ano, a Smarapd Informática sagrou-se vencedora de uma licitação que visava a contratação de sistema informatizado web para a gestão pública. O edital de chamamento, no entanto, tinha 89% dos pontos idênticos ao feito pela Prefeitura do município em 2017, em processo vencido também pela Smarapd Informática. Os dois editais foram redigidos por Marília Marton, hoje diretora administrativa da Câmara e indicada pelo presidente Tite Campanella. Marília atuava como secretária de Governo do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) quando elaborou a primeira versão do edital, em 2017.