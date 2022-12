Santo André recebe feira de franquias com dezenas de marcas

Ana Caroline Enis

Especial para o Diário



06/12/2022 | 11:06



Com o objetivo de expandir o investimento e negócios de franquias na região, Santo André sedia a 16ª edição da feira FranchiseB2B. O evento ocorre quinta-feira (8) das 8h às 21h, no Hotel Bristol ABC (Avenida Industrial, 885, Bairro Jardim), e convida todos os interessados em investimentos, expansão comercial e inovação profissional para explorar mais de quarenta empresas abertas para franqueados.

Segundo Ricardo Branco, CEO da FranchiseB2B, o investidor terá a oportunidade de conhecer as marcas mais lucrativas dentro do mercado de Franchising Brasileiro. “Escolhemos as marcas que poderão garantir a independência financeira para quem está em busca de ter o próprio negócio ou quer voltar ao mercado. As opções de valores são as mais variáveis, a partir de R$ 3 mil”, comenta. Entre as franquias que confirmaram presença estão Croasonho, Drogarias Ótima Farma, Griletto, JinJin, Jorge Bischoff, Montana Grill, Pilão e Wizard.

Além da oportunidade de interação com as marcas, a feira também oferece um ciclo de palestras com algumas das maiores personalidades do Empreendedorismo e Franchising. Para abrir a rodada de aprendizados, Carolina Kechinski, CEO da Cakech Franchise, falará sobre “Como ter sucesso com franquias” às 8h15. O último a compartilhar experiências será Henrique Mol, CEO do Grupo Encontre sua Franquia, que fará previsões do setor para 2023.

No total, são oito palestrantes do ramo de franquias e investimentos; os participantes que assistem a todas as palestras recebem um Certificado de Imersão no Franchising e concorrem, durante todo o dia, a diversos sorteios.

Outra novidade desta edição é o Franchise Now, um recomendador de franquias que combina o perfil de cada investidor com seu tipo de negócio ideal, baseado em dados como valor que se deseja investir, ramo de atuação, tempo de retorno e mais.

Para tirar dúvidas, conhecer outras franquias e palestrantes, é necessário fazer inscrição prévia pelo site www.franchiseb2b.com.br.