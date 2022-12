Equipe de Bom dia, Verônica se prepara para terceira temporada mesmo sem confirmação da Netflix

06/12/2022 | 11:11



Será que vem uma continuação por aí? Segundo informações da colunista Patrícia Kogut, a equipe de Bom dia, Verônica já começou a se movimentar para a produção da terceira temporada mesmo antes da Netflix confirmar novos episódios da série.

A segunda temporada da atração estreou no dia 3 de agosto com Reynaldo Gianecchini, Klara Castanho, Camila Márdila e Tainá Müller no elenco principal sob a direção de José Henrique Fonseca. O roteiro foi de Raphael Montes e Ilana Casoy.

Ambas as temporadas da produção nacional fizeram muito sucesso com o público, que já está na expectativa para receber o anúncio oficial informando que Bom dia, Verônica ganhará continuação.