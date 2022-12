Quatro são indiciados por contaminação de petiscos

06/12/2022 | 11:02



A Polícia Civil de Minas Gerais indiciou nessa segunda-feira ( 5) quatro representantes da empresa mineira Tecnoclean pela morte de 14 cães no Estado. Os animais foram intoxicados por petiscos contaminados com monoetilenoglicol, substância química imprópria para o consumo animal e humano fornecida com rótulo adulterado pela Tecnoclean ao fabricante dos alimentos, a Bassar, como se fosse propilenoglicol, tradicionalmente usado na indústria alimentícia. Em todo o País, segundo a polícia mineira, há relatos de cerca de 50 pets e mais de 100 hospitalizações relacionadas aos petiscos.

Após três meses e meio de investigações, a Polícia Civil do Estado concluiu que a Tecnoclean praticou crime hediondo de falsificação contra a saúde pública, com dolo, conforme o artigo 273, do Código Penal, que prevê pena de 10 a 15 anos de reclusão. Segundo a delegada Danúbia Quadros, ficou constatado que a Tecnoclean repassou para a Bassar um produto que deveria ser usado apenas em indústrias e jamais na fabricação de alimentos.Danúbia Quadros afirmou que, independentemente da situação, trata-se de um dolo.

Por causa da adulteração nos rótulos, o monoetilenoglicol acabou sendo utilizado na fabricação dos petiscos pela Bassan em vez do propilenoglicol, tradicionalmente usado na indústria alimentícia. Dessa forma, o fabricante não foi implicado no inquérito, que investigou ainda as empresas Crystal Limpe, A&D Química e Comércio Eirelle e Pets. Apenas a Tecnoclean foi apontada como responsável pela intoxicação.

A empresa foi procurada pela reportagem, mas ainda não retornou ao pedido de posicionamento. Em setembro, a empresa havia dito que adquiriu a substância propilenoglicol de uma importadora e a revendeu.