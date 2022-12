Melhores destinos brasileiros para o Réveillon 2023

Redação

O Réveillon é uma das épocas em que o público brasileiro mais gosta de viajar. De acordo com um estudo feito pela Hibou em conjunto com o Score Group, o Ano Novo é o período favorito de 46% dos viajantes – atrás apenas do Natal (54%). De olho nesse cenário, a Capo Viagens preparou uma lista com indicações de 10 destinos brasileiros para comemorar o Réveillon 2023.

Destinos para o Réveillon 2023

Alter do Chão (PA)

Localizada no estado do Pará, a cidade é conhecida pelas belas praias de água doce. Em 2009, foi apontada como um dos melhores destinos turísticos do Brasil pelo jornal britânico The Guardian. Além das opções de lazer em hotéis e pousadas, a festa Réveillon Vai Tapajós tem celebrações agendadas para os dias 27, 29 e 31 de dezembro de 2022.

Búzios (RJ)

Búzios é uma opção versátil para os turistas, situada na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro. As praias são um convite para relaxar, enquanto as festas públicas e particulares animam a virada do ano. Nos beach clubs, DJs e artistas famosos comandam as pistas.

Fernando de Noronha (PE)

Um dos destinos turísticos mais procurados entre os brasileiros, em qualquer época, também é destaque no Ano Novo. O local atrai pessoas de todas as idades que gostam de estar em contato com a natureza. O lazer inclui passeios de lancha e mergulhos para ver de perto os golfinhos. É possível, ainda, esticar o roteiro da viagem até Porto de Galinhas. Para o Réveillon, hotéis e pousadas preparam vários dias de festas.

Florianópolis (SC)

Conhecida como Ilha da Magia, a capital catarinense também está entre os lugares mais procurados para a virada do ano. Além das praias e da famosa sequência de camarão servida nos restaurantes, os turistas podem se deliciar com as festas de Réveillon oferecidas em bares e clubes.

Gramado (RS)

Reconhecida como o melhor destino turístico brasileiro, em 2015, pelo TripAdvisor, Gramado não é só uma opção para o inverno. No final do ano, a cidade recebe muitos turistas interessados em curtir as atrações culturais públicas e privadas. Até o dia 31 de dezembro, é possível acompanhar a programação do tradicional Natal Luz. Também há várias festas para a celebração do Ano Novo.

Jericoacoara (CE)

A queima de fogos em Jericoacoara é uma atração para toda a família celebrar a chegada de 2023. A festa promovida gratuitamente pela prefeitura da cidade inclui tendas com música eletrônica. Já nos hotéis, restaurantes e bares há ceias comemorativas e mais festas. Durante o dia, os turistas podem descansar nas redes à beira-mar.

Maragogi (AL)

Mergulhar nas piscinas naturais, contemplar o mar esverdeado e passear de buggy são atividades de lazer que atraem turistas o ano inteiro para Maragogi, em Alagoas. Na virada do ano, além dessas atividades, será possível aproveitar o Réveillon Mil Sorrisos. O evento terá atrações diurnas e noturnas entre os dias 27 de dezembro e 2 de janeiro.

Rio de Janeiro (RJ)

Na cidade do Rio de Janeiro, milhões de pessoas comparecem à praia de Copacabana para acompanhar o espetáculo gratuito de queima de fogos. Nos clubes, bares, restaurantes e hotéis também há celebrações privadas que seguem até o amanhecer. Acompanhar o nascer do sol na Praia do Arpoador é outra tradição do Réveillon carioca.

São Miguel do Gostoso (RN)

Entre os dias 26 e 31 de dezembro, ocorre o Réveillon do Gostoso, uma das mais famosas celebrações de Ano Novo do País. A festa reunirá nomes como Dennis DJ, Jorge e Mateus, Jammil e Pedro Sampaio. Quem quiser curtir a virada de forma mais tranquila na cidade pode aproveitar as praias e os passeios diurnos.

São Paulo (SP)

A capital paulista possui uma vasta programação cultural. Além dos parques, museus e espaços culturais, a Avenida Paulista vira palco de uma série de shows gratuitos na virada do ano. O calendário festivo também inclui celebrações particulares em clubes, bares, restaurantes e hotéis.

