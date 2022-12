BC da Austrália (RBA) eleva juro básico em 25 pb pela 3ª vez seguida, a 3,10%

06/12/2022 | 07:23



O Banco Central da Austrália elevou sua principal taxa de juros de forma cautelosa nesta terça-feira, 6, na última reunião de política monetária deste ano, mantendo o ritmo de aperto apesar de sinais iniciais de que a inflação doméstica pode estar chegando ao pico. Conhecido como RBA, o BC australiano subiu sua taxa básica em 25 pontos-base (pb), a 3,10%, no terceiro mês seguido em que faz um ajuste dessa magnitude.

"Espera-se que o crescimento econômico modere ao longo do próximo ano, à medida que a economia global desacelerar, a recuperação dos gastos com serviços chegar ao fim e o crescimento do consumo doméstico diminuir em função de condições financeiras mais apertadas", disse o presidente do RBA, Philip Lowe, em comunicado.

O RBA, que disse prever novos aumentos de juros, elevou sua taxa principal em 300 pontos-base desde maio. O BC australiano também reiterou esperar que a inflação anual do país atinja pico de cerca de 8%. O RBA prevê que a inflação irá moderar ao longo do próximo ano e ficar um pouco acima de 3% em 2024.