Goleiro Ygor Vinhas está de saída da Ponte Preta após perder espaço em 2022

05/12/2022 | 19:08



O goleiro Ygor Vinhas, apesar de ter surgido bem na Ponte Preta, está de saída do clube. Montando o elenco para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista, a comissão técnica já informou ao jogador de 28 anos que está fora dos planos. Ele deixa o clube com 78 jogos, sendo somente 13 nesta temporada.

Ygor Vinhas chegou em 2018, mas só atuou a partir de 2019. Quando o goleiro Ivan deixou a Ponte Preta, no fim de 2021, ele apareceu como principal substituto após boas atuações. Entretanto, amargou o rebaixamento no Paulistão e perdeu espaço.

Na Série B, Caíque França virou titular e foi bem, enquanto Ygor ficou apenas como terceira opção. O substituto imediato de Caíque ao longo da competição foi Luan, que a exemplo do titular, correspondeu às expectativas.

Favorita ao acesso, a Ponte Preta estreia na Série A2 do Campeonato Paulista no dia 15 de janeiro, contra o Velo Clube, em Rio Claro.