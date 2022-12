Após classificação na Copa do Mundo, seleção brasileira homenageia Pelé

05/12/2022 | 19:10



Após carimbar a vaga às quartas de final da Copa do Mundo do Qatar com uma vitória de 4x1 contra a Coreia do Sul, a seleção brasileira prestou uma linda homenagem ao rei Pelé.

Assim que o juiz apitou pela última vez na partida, Neymar Jr., que já estava de chinelo, e Danilo entraram com uma faixa com o rosto e o nome do ex-jogador, que está internado em São Paulo. No centro do campo, a equipe toda se reuniu. Emocionado, Galvão Bueno falou:

- Edson Arantes do Nascimento, rei Pelé. Amigo, que Deus esteja sempre contigo, que te abençoe sempre. Você e bola uma coisa só. Muita gente chama a bola de senhora, ele sempre chamou de você. Bonito, emocionante. Tenho certeza que nesse momento ele está emocionado. Coisa linda, o sorriso aberto e o gesto que ele fazia.

Na saída de campo, após a homenagem, Neymar Jr. concedeu uma rápida entrevista e falou sobre o rei:

- Cara, é difícil né falar sobre o momento que o Pelé está passando, mas eu desejo sempre as melhores coisas para ele [...] que ele possa pelo menos ter confortado hoje com a vitória, com a faixa que dedicamos ele.