Guarani renova com o técnico Mozart Santos até o fim de 2023

05/12/2022 | 18:54



O Guarani teve uma notícia importante nesta segunda-feira para a montagem do elenco: acertou a renovação com o técnico Mozart Santos. O treinador já havia confirmado a permanência, mas o vínculo ainda não estava assinado. Ele fica à frente do time até o final da temporada de 2023.

Mozart chegou durante a Série B, com o Guarani em uma situação caótica, na zona de rebaixamento. Em 23 jogos, contabilizou 11 vitórias, cinco empates, sete derrotas e aproveitamento de 55,1%.

Nesta segunda-feira, a diretoria do Guarani também concretizou o empréstimo do lateral-direito Mateus Ludke ao Sampaio Corrêa. O jogador, mesmo sem ter sido titular absoluto, despertou interesse em clubes que disputaram a Série B. Além dos maranhenses, o Náutico também chegou a fazer sondagens.

Ludke apareceu no time titular do Guarani em um dérbi pela Série B de 2020. Este ano, mesmo reserva, correspondeu quando entrou e marcou gols. O que chamou mais atenção foi contra o Cruzeiro, na vitória por 1 a 0, no Brinco de Ouro.

O Guarani estreia no Campeonato Paulista em 15 de janeiro, contra o Santo André, fora de casa. O time está no Grupo B, ao lado do São Paulo, Mirassol e Água Santa.