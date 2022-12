É ele! Internautas reagem à volta de Neymar Jr. com gol na Copa do Mundo: Respeitem

05/12/2022 | 18:10



Ele voltou e voltou com T-U-D-O! Nesta segunda-feira, dia 5º, Neymar Jr. voltou aos campos na partida contra a Coreia do Sul, nas oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar.

Após tratar uma lesão no tornozelo direito, o menino Ney marcou um gol de pênalti na partida e, como já era de se esperar, levou os brasileiros à loucura. Rapidamente no Twitter, ele se tornou um dos assuntos mais falados do momento.

O sucesso de Neymar é tanto, que até uma garota das Filipinas comentou o retorno dele:

Uau Neymar, bem-vindo de volta! Na verdade eu gostei de você no último jogo. Por favor continue fazendo um bom trabalho e deixe todo o drama enterrado no passado.

Davi Lucca, filho de Neymar, assistiu o jogo e prestou uma homenagem ao rei Pelé, que está internado em São Paulo.

Apontada como affair de Neymar, Jéssica Turini comemora gol do craque

Além dos seus fãs, parças e da família, Neymar Jr. também foi prestigiado por Jéssica Turini no Estádio 974, no Qatar. A influenciadora assistiu o jogo com uma camiseta autografada pelo jogador e, no momento do gol, ela celebrou em suas redes sociais:

Ele voltou, o hexa vem, escreveu ela.