Nick Cannon relembra morte do filho em meio a hospitalização: Mentalmente e espiritualmente estou quebrado

05/12/2022 | 16:10



Nick Cannon surpreendeu os fãs ao aparecer hospitalizado. Em suas redes sociais, ele contou que não deu muita atenção para a saúde, mesmo tendo sido diagnosticado com Lúpus, e acabou tendo uma pneumonia. Na publicação, ele ainda escreveu:

Ok, então acho que não sou o Super-Homem? Prometi a mim mesmo que nunca mais voltaria a este lugar? Mas esta é uma grande lição para cuidar de VOCÊ ou VOCÊ não será capaz de cuidar de todos os outros. Mas não viaje, não preciso de votos de felicidades ou orações, apenas um descanso sólido e voltarei à jornada para me tornar mais forte do que nunca.

Um pouco depois, Cannon fez uma reflexão sobre o filho Zen, que morreu em dezembro de 2021, em decorrência de um câncer no cérebro. Em um texto emocionado, ele declarou:

Fisicamente estou definitivamente me recuperando, mas mentalmente e espiritualmente estou quebrado. Passei a noite toda me revirando e, por mais que saiba que preciso descansar, ontem à noite não consegui dormir. Nem acredito que já passou um ano desde o dia mais difícil da minha vida. Um aniversário tão doloroso. Perder um filho deve ser a experiência mais pesada, sombria e depressiva que nunca vou superar. Uma mistura de culpa, dor e tristeza é o que reprimo diariamente. Estou longe de ser perfeito e muitas vezes falho e tomo decisões em minha vida que muitos questionam, mas quem me conhece conhece meu coração. Amo muito, amo muito e amo com todo o meu coração e alma e só queria que meu homenzinho pudesse ter sentido mais desse amor enquanto estava aqui na Terra. Um de meus Líderes Espirituais recentemente me disse que estou passando por uma das fases mais desafiadoras da minha vida, mas me encorajou a ser firme e saber que tudo isso só vai me fortalecer, e não me apoiar em mim mesmo. Compreensão, mas confiar na paz que supera tudo. Mas deixe-me dizer, é difícil ... Eu sei que alguns dias atrás eu escrevi um post da minha cama de hospital dizendo que ficaria bem e só precisava descansar, então não desperdice suas orações comigo, mas definitivamente posso usar essas orações corretamente agora? Continue a descansar pacificamente meu filho, Zen Scott Cannon. Nós Te Amamos Eternamente