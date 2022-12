Unesp divulga aprovados para a segunda fase do vestibular 2023; veja lista

05/12/2022 | 14:41



A Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) divulgou nesta segunda-feira, 5, a lista dos convocados da primeira fase do vestibular 2023. Confira aqui os classificados. Ainda de acordo com a instituição, o estudante pode conferir no manual do candidato os locais para a realização da próxima etapa.

As provas da segunda fase estão marcadas para o dia 19 de dezembro. O exame terá início às 14 horas, com duração de cinco horas

Serão 60 questões de múltipla escolha, sendo 20 de linguagens e códigos, 20 de ciências da natureza e matemática e 20 de ciências humanas, além de uma redação dissertativa.

Ao menos 62 mil candidatos disputam as 7.680 vagas em 24 cidades.

Os cursos da Unesp são oferecidos em Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Registro, Rio Claro, Rosana, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba e Tupã.

O resultado final do vestibular da Unesp será divulgado em 6 de fevereiro de 2023.