Placa 6. Sexta-feira, 31 de julho de 1992. No pouso de tropeiros de 1831... um posto de gasolina... E o registro que o tempo destruiu.

O inesquecível Congresso de História realizado em São Bernardo chegava ao fim com a inauguração de uma sexta e última placa, com texto do professor José de Souza Martins, coordenador temático do Congresso.

Taipa socada

"Neste local existiu o rancho de taipa socada para abrigo das mercadorias e dos tropeiros do Caminho do Mar, do antigo Bairro dos Meninos (atual Rudge Ramos), mandado construir, em 1831, pelo Conselho da Previdência de São Paulo."

ENGANO DESFEITO

O pouso ficava em terreno triangular que está no ângulo da Avenida Dr. Rudge Ramos e a Rua Maria Alves Lorenzoni, cujo nome original era Estrada das Lágrimas. Ali há um posto de combustíveis.

Por falha, a sexta placa de 1992 foi inaugurada no posto vizinho, de onde foi transferida para o local certo.

Na placa foi colocada fotografia das ruínas do pouso de tropeiros feita pelo jornalista Hermano Pini Filho em 1958, publicada no Estadão e reproduzida pelo professor José de Souza Martins no livro "A escravidão em São Bernardo", de 1988.

Memória escreveu:

Participantes do II Congresso de História do Grande ABC inauguram a última placa do Caminho do Mar. Entre os fotografados, representantes do Serviço de Documentação da História Local de São Bernardo, do Museu Raposo Tavares, do Museu de São Caetano, de escolas, do Clube do Fordinho, de entidades da Terceira Idade e do Gipem, onde tudo começou.

30 ANOS DEPOIS...

Santo André sediou, em novembro de 2022, o 15º Congresso de História do Grande ABC. E como derradeira atividade, houve um passeio entre o Novo Centro e o Centro Histórico de Santo André. Um lindo passeio, como aquele de 1992 em São Bernardo.

"Memória" acompanhou. E fotografou, passo a passo, essa nova jornada, da qual nos ocuparemos tão logo concluída as Semanas Diadema e Mauá que começam amanhã. Venham conosco.

Em 5 de dezembro de...

1902 - O colono K. Ludwig, do Núcleo Colonial de São Bernardo, denunciava estragos feitos nos caminhos locais. Roma, 5 - Itália aprova a municipalização dos serviços públicos. Amsterdam, 5 - A União dos Dockers (estivadores) declara-se em greve. Falece o vereador Lourenço Rondinelli, de Santo André, hoje nome de rua no Centro. 1967 - Criada a Funai (Fundação Nacional do Índio). 1972 - Prefeito Newton Brandão inaugura o primeiro viaduto da Avenida Perimetral, no trecho entre o cruzamento da Avenida Portugal com a Rua Justino Paixão Diário há meio século Sábado, 5 de dezembro de 1992 - ano 34, edição 8249 Acordo garante abertura do comércio dia 20, um domingo antes do Natal. Indústria - Westinghouse fecha fábrica em São Bernardo. Futebol - São Paulo e Palmeiras fazem o primeiro jogo da final do Paulista, hoje (5-12-1992), no Morumbi. O Tricolor colecionava títulos, o Alviverde estava na fila. Na capa do Diário, Toninho Cerezo do São Paulo, Evair do Palmeiras.

Gustavo Longhi. Lembranças de todas as Copas.

Marcas Guardadas

Luiz Romano. São Caetano. Vai Brasil...

Municípios Brasileiros

No Estado de São Paulo, hoje é aniversário de Sertãozinho (1896) e Taubaté (1645). Capital brasileira: hoje é o aniversário de Maceió.

E mais: Alto Paraíso de Goiás (GO), Santa Luz (PI), Guarará (MG), Jundiaí do Sul (PR), Monte Horede (PB), Nova Brasilândia (MT) e Quissamã (RJ).