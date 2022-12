Gisele Bündchen e Tom Brady homenageiam a filha caçula: Um raio de sol em nossas vidas

05/12/2022 | 14:11



Será que vai rolar bolo e guaraná na casa de Gisele Bündchen? Nesta segunda-feira, dia 5, a modelo usou as redes sociais para homenagear a filha caçula com Tom Brady, Vivian Lake, que está completando dez anos de idade.

Feliz aniversário de dez anos, minha pequena! Obrigada por ser um raio de sol em nossas vidas e por sempre espalhar tanto amor ao seu redor. Nós te amamos muito!, escreveu na publicação que levava fotos de Bündchen com a pequena no mar.

Nos Stories, ela mostrou que presentou Vivian com um passeio no Hollywood Studios, um dos parques do complexo Disney World, localizado em Orlando, nos Estados Unidos.

Horas antes, Brady também escreveu uma mensagem de carinho para a filha:

Feliz aniversário de dez anos, Vivi! Nós adoramos você e seu lindo coração! Você traz tanta alegria para a nossa vida! Nós te amamos.

Recentemente, o casal anunciou o fim do casamento e, inclusive, segundos as mídias internacionais, Gisele já teria até seguido em frente ao viver um romance com o instrutor de jiu-jitsu, Joaquim Valente.