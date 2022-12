Silvero Pereira realiza sonho de conquistar a casa própria: Me dei de presente de fim de ano

05/12/2022 | 14:11



Nada como realizar um antigo sonho, não é mesmo? Silvero Pereira usou as redes sociais nesta segunda-feira, dia 5, para compartilhar a nova conquista pessoal. O ator de Pantanal comprou a tão desejada casa própria em Eusébio, no Ceará.

Sabe aquele sonho da casa própria? Eu me dei de presente de fim de ano! Um novo lar, um lugar para chamar de meu, do meu jeitinho. As chaves foram só o primeiro passo, agora tem o quebra-quebra da reforma e a construção de um lugar cheio de amor e respeito. Obs: falta muito, então, se tiver mimos com móveis, instalações e acessórios, estou aberto às parcerias, escreveu.

Na mesma hora, alguns amigos e celebridades parabenizaram o ator pela notícia.

Meus parabéns, irmão! Muito mais sucesso para você!, escreveu o ator Douglas Silva.

Boa sorte no novo lar! Essa é uma grande conquista! Parabéns!, disparou Astrid Fontenelle.

Muitas felicidade para você, meu querido, na torcida sempre por você, receba meu carinho, parabéns, você merece!, publicou Beth Goulart.