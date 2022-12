Troca do filtro do câmbio automático: por que é tão importante?

Da Redação

Do 33Giga



05/12/2022 | 13:55



O câmbio automático caiu no gosto dos consumidores. Ele já representa uma parte significativa das vendas de automóveis zero quilômetro no Brasil.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Além do conforto, esse tipo de câmbio proporciona menos consumo de combustível. Entretanto, a manutenção preventiva ainda é um cuidado muitas vezes negligenciado pelo proprietário.

Entre os itens que garantem o perfeito funcionamento do sistema de transmissão, 33Giga e Tecfil chamam a atenção para o filtro do câmbio automático, responsável por reter as partículas provenientes da fricção das peças móveis que compõem este sistema.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Para sua manutenção, Plinio Fazol, gerente de Marketing e Novos Produtos da Tecfil, recomenda seguir o prazo de troca descrita no manual do veículo. Além disso, deve-se realizar a substituição do item sempre junto com a troca do óleo do sistema de transmissão.

“A troca no prazo correto evita a saturação, a baixa eficiência de circulação do óleo, impede a entrada de contaminantes no sistema de transmissão, que podem gerar a perda de rendimento e trepidação, e, em casos mais graves, evita o travamento da transmissão devido ao desgaste”, alerta Fazol.

Ao contrário do óleo lubrificante do motor, cujo nível pode ser verificado por meio de uma vareta, o nível do óleo de câmbio nunca abaixa. Qualquer diferença é um indicativo de vazamento.

Entre os sintomas de mau funcionamento que podem ser averiguados pelos motoristas estão trancos, solavancos e patinação durante a troca de marchas. A luz de alerta do painel é outro indicativo de que há problemas no conjunto.

“Quando o nível do óleo cai, pode causar aquecimento excessivo do sistema.”, conta o gerente de Marketing e Novos Produtos da Tecfil.

Ele acrescenta que é importante não deixar a situação chegar a uma manutenção corretiva devido aos altos custos. Entre os efeitos, estão a quebra de engrenagens por falta de lubrificação ou desgaste acentuado dos componentes móveis.

“O prejuízo, em alguns casos, chega a ser tão grande que pode até inviabilizar o reparo”, ressalta.