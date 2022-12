Empresa potencializa mercado de imóveis com condomínios de baixo custo

Coluna Social



05/12/2022 | 13:36



Investimento em um imóvel é muito mais que uma compra, é também a construção de um lar que fará parte da história de vidas e, por isso, a escolha é essencial. É importante conhecer a empresa que está na edificação daquilo que é o sonho ainda da maioria das famílias brasileiras.

Tive a oportunidade de receber nos estúdios do DGABC TV, no programa Diário em Casa (semanal que aborda o cenário da arquitetura, decoração, mobilidade, construção e investimentos), a arquiteta Andreia Medice, fundadora da ACMedice Arquitetura e Urbanismo, que nos contou sobre a empresa Carvalho & Santos, que traz os sócios Rogério de Carvalho e Gilberto Santos, que juntos possuem mais de 40 anos de experiência na construção civil com enfoque no fomento e na elaboração de unidades personalizadas e de baixo custo de condomínio com atuação integral do cliente durante todo processo da unidade.

A profissional recebeu uma proposta dos proprietários para atuar nessa nova fase de crescimento e desenvolvimento do mercado. “Esse convite veio para um desafio. Eu amo criar, trazer novos projetos e aqui tenho essa total liberdade que eles me propiciam”, afirma Medice.

Um dos diferenciais da C&S é o foco em empreendimentos autossustentáveis, com placas fotovoltaicas e reutilização de água, que auxilia na diminuição do custo de energia da área comum e mantém o valor do condomínio, o que é muito relevante ao adquirir um produto da marca.

Além disso, a incorporadora tem aceitação e flexibilidade quanto a permutas de imóveis de menor valor como pagamento da entrada do imóvel. Cada caso é avaliado individualmente, mas é possível, dependendo da negociação, até a realocação para um dos apartamentos da C&S para aguardar a finalização da unidade personalizada.

O sucesso tem sido evidência de um trabalho de quatro décadas garantindo a maior parte da venda já na primeira etapa de lançamento. Aliás é neste momento que o cliente pode montar sua planta e escolher os acabamentos, o que resulta em apartamentos 100% exclusivos. A construção já é projetada com soluções para evitar a necessidade de uma reforma após a entrega da chave, o que externaliza uma das missões, que é evitar o desperdício, cuidar do meio com foco no atendimento às expectativas do cliente. “A parte interna do apartamento é uma tela em branco, e a gente vai colocar aquilo que for possível, dentro das normas também. Não quebramos nada, porque já construímos da maneira desejada pelo cliente”, destaca Andreia, que acrescenta sobre o novo desafio da automação e sua aplicabilidade em diversos cômodos do apartamento, bem como da necessidade de uma simples tomada em um lugar específico, mas que seja o desejo do novo proprietário ou proprietária.

Atualmente, a Carvalho & Santos está com empreendimentos em São Bernardo, mais especificamente nos bairros Nova Petrópolis, próximos ao Shopping Golden Square, Vila Marlene e

Vila Deise, mas tende a ampliar para as outras cidades do Grande ABC, trazendo ainda mais projetos inovadores para o mercado de apartamentos com alto padrão

trazendo condomínios

de baixo custo.

Assista a entrevista em vídeo diretamente em nosso site www.dgabc.com.br.

Foto: Bianca Fávero