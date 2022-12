Filhas revelam que Pelé teve Covid-19 antes de diagnóstico de infecção respiratória, mas tranquilizam: Ele não está em risco

05/12/2022 | 13:10



Os fãs de Pelé passaram por um momento delicado no final de semana com as notícias preocupantes sobre o estado de saúde do craque. Frente a grande repercussão da situação, Flávia e Kely Nascimento, filhas do rei, decidiram se pronunciar em entrevista para o Fantástico.

Durante a conversa, elas revelaram que Pelé teve um diagnóstico de Covid-19 antes de contrair a infecção respiratória, que está tratando atualmente. Também vale lembrar que o jogador luta contra um câncer de colón desde o ano passado.

- Umas três semanas atrás ele pegou Covid. Ele está vacinado, com todas as vacinas, mas por causa do medicamento do câncer, da quimioterapia, que está fragilizado, pegou uma infecção no pulmão. Por isso que ele foi para o hospital, por causa da infecção no pulmão. É sério? É sério, porque ele tem uma certa idade, está tratando um câncer, explicou Kely.

- No hospital, ele está mais assessorado. Mas não está na UTI e sim num quarto normal. Então, ele não está em risco. Por ser uma pessoa mais delicada de saúde é melhor estar no hospital, continuou Flávia.

Ainda no final de semana, o jornal Folha de São Paulo chegou a noticiar que Pelé estaria em tratamento paliativo, o que Flávia nega.

- É muito injusto começarem a falar que está em estado terminal, com tratamento paliativo. Não é isso. Acreditem na gente. Mais do que ninguém, a gente não quer que chegue nesse momento. Claro que um dia vai acontecer, mas não é agora, não precisa ficar nesse alarme antecipando uma situação que não existe agora. Ele não tem dor em lugar nenhum. Esse tipo de câncer não traz dor. Só tem dor quem tem câncer em osso. Ele tem no cólon.

- As pessoas me mandam os pêsames. Eu falo que vou botar o telefone do lado e não vou responder ninguém. Só que eu fico sentindo que tenho que responder para as pessoas. Não contar tudo, mas falar que não é assim. Não estamos correndo lá para dar adeus. A gente está revezando, ele está doente, está velhinho, mas está lá por uma infecção no pulmão. Ele está tomando antibiótico e, quando melhorar, vai para casa de novo. Ele não está dizendo adeus no hospital, desabafou Kely.

Por fim, Flávia falou sobre o tratamento do câncer:

- Não teve a remissão total do câncer, e isso vai sendo tratado com a quimio. No início, era um tipo de quimio e agora é outro tipo. É assim, acertos e erros. Falar que não deu certo... Só não vai dar certo na hora de ir embora. Mas não é hora de ir embora. Mas está em tratamento, sim, e está tudo certo.

Melhoras para o rei, né?