O que é proteção contra surtos?

05/12/2022 | 12:55



As lâmpadas LED estão entre as mais populares atualmente, tanto para uso residencial quanto empresarial. Isso se deve ao fato de que outras formas de iluminação ficaram ultrapassadas na comparação com a tecnologia diodo emissor de luz (LED) – ela é mais econômica e sustentável.

Trata-se da opção mais viável para quem busca ambientes bem iluminados e redução de gastos. Mas, além dos benefícios conhecidos, no caso das lâmpadas Led T8, há algo a mais. Isso porque, elas possuem uma proteção extremamente necessária em casos de surto.

A proteção contra surtos serve para evitar prejuízos em equipamentos em decorrência de variações na rede elétrica.

O que é essa proteção?

De acordo com a Ledstar, o aparelho responsável por ela é conhecido como DPS (Dispositivo de Proteção contra Surtos). Ele está inserido nas lâmpadas com a intenção de protegê-las de surtos na rede elétrica, que podem danificar aparelhos e prejudicar a iluminação.

O DPS consegue suportar tensões de até 10 kV e surtos de até 12 kA.

Muitos prejuízos ocorrem por conta das tensões na rede elétrica. Em dias chuvosos, os raios podem danificar equipamentos e prejudicar a iluminação do seu espaço. Dessa forma, é essencial saber escolher um bom produto.

No entanto, muitos fabricantes, mesmo no setor de iluminação LED, não produzem lâmpadas com a devida proteção.