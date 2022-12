Jennifer Lopez e Jennifer Garner irão trocar presentes de natal: Ótimo relacionamento

05/12/2022 | 12:10



Família reunida! Segundo informações do jornal Mirror, a relação entre Jennifer Lopez e Jennifer Garner está tão amigável que as duas irão trocar presentes de Natal neste final de 2022. Vale lembrar que J-Lo é a atual esposa de Ben Affleck, que além de ser ex de Garner também é pai dos filhos da atriz.

Elas vão trocar presentes neste ano no Natal, as duas têm um ótimo relacionamento. Há um verdadeiro respeito mútuo e apreço por causa das crianças. Elas estão tão felizes e isso faz tudo funcionar, disse uma fonte ouvida pelo jornal.

Garner e Ben ficaram juntos de 2005 a 2018. Eles são pais de Violet, de 16 anos de idade, Seraphina, de 13 anos, e Samuel, de dez.

Elas estavam ficando mais próximos desde que J-Lo e Ben retomaram o romance, e agora a amizade delas definitivamente está se aprofundando, continuou a fonte.