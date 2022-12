Botaro se coloca a disposição para ser candidato ao Paço andreense

Prestes a deixar a presidência da Câmara de Santo André após quatro anos encabeçando a mesa diretora do Legislativo, o vereador Pedrinho Botaro (PSDB) declarou ao Diário que pensa em se candidatar a prefeito em 2024.

"Sem dúvida é algo que eu penso sim. Nós temos um time muito forte no governo Paulo Serra (PSDB) e um grupo de apoio bem grande, mas já coloquei o meu nome à disposição do prefeito para o que ele precisar, inclusive para ser o candidato em 2024", afirmou Pedrinho Botaro em entrevista ao Diário, após a eleição que definiu Carlos Ferreira (Republicanos) como o novo presidente da Câmara. "Eu não sou o único que quer buscar essa oportunidade, por isso depende da escolha do prefeito. A gente tem um trabalho bem consolidado na cidade, fui presidente da Câmara por dois mandatos, tenho um trabalho a mostrar, mas sou soldado de um grupo cujo líder é o prefeito Paulo Serra", continuou.

Nos corredores do Legislativo, circulam boatos de que Botaro é o favorito para liderar uma chapa de sucessão de Paulo Serra, que foi reeleito em 2020 com mais de 76% dos votos. O Diário também ouviu fontes que asseguraram que o vereador tende a ocupar alguma secretaria no governo municipal pelos próximos dois anos, o que o deixaria mais forte para ser o escolhido do prefeito tucano em 2024. Pedrinho, no entanto, não confirmou a informação.

"Temos muito trabalho a ser feito aqui na Câmara. Tenho certeza que o Carlos Ferreira fará um trabalho melhor que o nosso, que já foi muito bom, e estaremos aqui para ajudá-lo com o que for preciso", disse o parlamentar.

O vereador foi líder de governo e já até assumiu o Paço de forma interina em julho deste ano, quando Paulo Serra se licenciou por quatro dias e o seu vice, Luiz Zacarias (PL), não pôde assumir por ser précandidato a deputado federal. Ao Diário, Pedrinho Botaro disse sobre sua relação com o chefe do Executivo.

"O prefeito tem grandes índices de aprovação e sempre estivemos juntos, desde o início do mandato. Ele sabe que eu deposito total confiança no trabalho dele. Como presidente da Câmara nos últimos quatro anos, pude comprovar que o prefeito sempre deu total independência ao Legislativo, respeitando a democracia e a diversidade de ideologias que temos na Casa", declarou o presidente do Legislativo.

NOVO PRESIDENTE

Carlos Ferreira foi eleito como o futuro presidente da Câmara na última quinta-feira. Líder do governo no Legislativo, o parlamentar conquistou 19 votos e irá encabeçar a nova mesa diretora, que ainda contará com Rodolfo Donetti (Cidadania)como vice, Bahia (PSDB) como primeiro-secretário, Edilson Santos (PV) como segundo-secretário e Jobert Minhoca (Podemos) como terceiro-secretário.

"Esse resultado é fruto do nosso trabalho aqui na Câmara, e fico feliz pelos colegas vereadores reconhecerem isso. Tenho que parabenizar o Pedrinho Botaro (PSDB) pelo ótimo trabalho que desempenhou na presidência nos últimos quatro anos. Graças a ele hoje temos um Legislativo fortalecido e trabalharemos para deixá-lo ainda mais forte", declarou Carlos Ferreira ao Diá- rio, logo após a votação.