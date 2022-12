Santo André transmite jogo do Brasil e Coréia do Sul, às 15h

da Redação



05/12/2022 | 10:52



Nesta segunda-feira, o Paço Municipal de Santo André irá transmitir o jogo do Brasil e Coréia do Sul, das oitavas de final da Copa do Mundo, a partir das 15h. Para isso, dois painéis de LED de alta resolução foram instalados, em frente ao Espelho D''''Água, para todos assistirem.

Além dos painéis, o público contará com praça de alimentação com opções como hot dog, cerveja artesanal, pipoca, hambúrguer e outras variedades.

Depois do término da partida, a Pista de Patinação no Gelo do Natal Solidário estará aberta ao público. Quem quiser participar, basta se cadastrar no site www.natalsolidariosantoandre.com.br e levar 1kg de alimento não perecível.