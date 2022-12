Dimo: conheça a conta digital da Motorola que é integrada a smartphone

Da Redação, com assessoria

A Motorola anuncia a primeira conta digital integrada a um smartphone: o Dimo. Objetivo é conectar pessoas às suas vidas financeiras, oferecendo uma conta fácil de usar, segura e livre de tarifas de manutenção. O Brasil é o primeiro país do mundo a receber uma solução bancária da marca.

Além de transações bancárias mais seguras, o Dimo oferece todas as funcionalidades de uma conta corrente completa. A partir da UX (experiência do usuário) simplificada e intuitiva, é possível fazer pagamento de contas e boletos, transferir por Pix e TED, optar pela portabilidade de salário, recarregar os créditos no celular, sacar no Banco24Horas e antecipar até cinco parcelas do saque-aniversário do FGTS.

Pagamentos via Pix ou boleto são realizados mais rapidamente do que em qualquer outra conta. Graças à integração nativa com os aparelhos Motorola, basta girar o punho para habilitar a Câmera Instantânea, ler o QR code e concluir o Pix – outro diferencial exclusivo. O usuário também contará com condições especiais na compra de produtos da marca na loja online da Motorola.

Clientes Dimo também têm direito a um cartão de débito Visa, no qual aproveitam benefícios do Vai de Visa – programa de ofertas e promoções exclusivas para portadores de credenciais Visa – e o Visa Causas – que permite apoiar causas sociais sem pagar nada a mais por isso. O consumidor ainda conta com a aceitação em milhões de estabelecimentos comerciais físicos e online, além da segurança e da tecnologia de uma marca de renome global.

Além disso, permite fazer pagamentos utilizando a Carteira do Google – aplicativo para smartphones com sistema operacional Android, que permite guardar cartões de crédito e débito de diferentes emissores, cartões de embarque, comprovante de vacinação, ingressos e muito mais. Pagamentos com Google Pay, realizados com o cartão Dimo, garantem ainda cashbacks exclusivos nas compras feitas por aproximação com a tecnologia NFC do Motorola.

O Dimo já nasce com 30 mil clientes, que participaram da fase beta do projeto, com duração de um ano para que o funcionamento pudesse ser testado e aperfeiçoado constantemente até seu lançamento oficial. O serviço, inicialmente exclusivo para os usuários da marca, pode ser acessado diretamente pela plataforma Hello You, sem precisar baixar nenhum aplicativo.

Além da praticidade, a segurança das informações pessoais e da experiência dos usuários no Dimo é uma prioridade para a Motorola. O serviço está baseado em plataforma avançada, que prevê diversos níveis de autenticação do usuário, incluindo acesso com biometria e senhas, além de realizar transações criptografadas e armazenamento de dados anonimizados.

Para minimizar o impacto dos roubos de smartphones em todo o Brasil, a Motorola irá implementar em breve um sistema exclusivo à sua conta digital. Chamado Motosafe, o usuário poderá solicitar o bloqueio do smartphone pela Central de Atendimento em caso de perda, roubo ou furto.

Dimo será disponibilizado nos aparelhos Motorola em fases, começando pelos smartphones a partir da versão do Android 10 e acima. A liberação será realizada gradativamente para garantir a melhor experiência para seus clientes e aperfeiçoamento constante do serviço. Para ter uma conta, não é preciso fazer nenhum download na Play Store. Basta procurar pelo ícone no menu de aplicativos ou no Hello You, que reúne serviços e notícias.