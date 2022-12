Déa Lúcia brinca que tem um trisal com Lívia Andrade: - Eu, ela e o marido

05/12/2022 | 10:11



No último domingo, dia 4, Déa Lúcia divertiu a plateia do Domingão com Huck ao soltar algumas pérolas durante a participação no quadro Acredite Em Quem Quiser. Quando uma das participantes afirmou que o primeiro beijo com o marido aconteceu apenas três meses após a primeira conversa, a mãe de Paulo Gustavo não se segurou e disse:

- Muito devagar. E nem tem filho. Dois anos de casada? É melhor você mudar de time.

Após a fala, o Padre Fabio de Melo comentou:

- É recalque com quem é casado.

- Se você não pode se casar, é um problema seu. Ele adora implicar, rebateu Déa.

Em outro momento, Dona Déa aproveitou para fazer uma declaração à Rômulo Estrela, mas acabou trocando o nome do ator:

- Eu casaria de novo com o Rômulo Arantes. Arantes não, Estrela! Ele é maravilhoso!

E ainda declarou que já está em um trisal com Lívia Andrade.

- Eu já sou casada com o marido dela. Nós temos um trisal. É trisal que fala? Eu, ela e o marido.