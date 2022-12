Bianca Andrade dá bronca nos seguidores e nega que tenha feito plástica na barriga

05/12/2022 | 10:11



Bianca Andrade está sempre usando as redes sociais para interagir com seus fãs e seguidores, e recentemente a influenciadora passou por lá para fazer questão em rebater os comentários e negar que tenha feito cirurgia plástica após a gravidez.

Em um desabafo nos Stories, Boca Rosa destacou que anda recebendo diversos comentários maldosos dos seguidores que andam escrevendo que a barriga dela estaria estranha e esquisita. Além disso, eles questionaram também se teria algum tipo de edição no vídeo em que ela aparece se arrumando no closet de sua casa para ir ao Qatar.

Sempre que a gente tem a oportunidade de lembrar as pessoas que a gente precisa ter empatia, respeito e tratar os outros como gostaria de ser tratado é importante lembrar. Principalmente em um caso como o meu, que não acontece só comigo, mas também com outras mães. Eu postei esse vídeo e uma galera comentou que a minha barriga estava estranha. Eu vou dar um conselho de coração, que fique de aprendizado para muita gente, principalmente se você não é mãe: se você ver o corpo de uma mulher que foi mãe e notar alguma coisa diferente, não comenta. Você não faz ideia do que aquela mulher passou para ter um filho, você não faz ideia do que o nosso corpo tem que passar para ser casa de alguém e abrigar um bebê dentro da gente.

Após todo esse desabafo, a ex-BBB contou que o espacinho na barriga que tem é uma diástase - um afastamento dos músculos abdominais - muito comum entre as mulheres que já deram à luz.

Isso que vocês estão vendo de estranho é a minha diástase. Eu vi muita gente postando que disse: A diástase está gritando para ser tratada. Eu estou tratando a minha diástase, mas cada corpo é um corpo. Tem corpo que some rápido e outros que demoram mais, o que é o meu caso.

Negando de uma vez por outra que não fez nenhum tipo de plástica, Bianca Andrade disse:

Eu não fiz. É muito chato ter que tocar nesse assunto. Eu fui mãe, tenho minhas inseguranças e tenho treinado muito porque a minha pele da barriga ficou flácida. Até cogitei fazer uma cirurgia porque não estava me sentindo bem e sabia dos comentários das pessoas, mas dei tempo ao tempo e tomei a decisão de não fazer cirurgia. Não afirmem o que vocês não sabem e não fiquem comentando sobre o corpo de mulher que foi mãe.

Vale citar que Boca Rosa contou que emagreceu cerca de dez quilos desde o Carnaval e que é mãe de Cris, de um ano de idade, fruto do relacionamento com o influenciador Fred.