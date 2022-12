Documentário de Príncipe Harry e Meghan Markle usa foto fora de contexto para retratar perseguição da mídia, diz jornal

05/12/2022 | 10:11



Príncipe Harry e Meghan Markle estão prestes a lançar um documentário na Netflix. Na última sexta-feira, dia 2, o streaming compartilhou o primeiro trailer com alguns cliques inéditos do casal. No entanto, uma foto em específico acabou chamando a atenção.

Segundo informações do jornal The Sun, a equipe do documentário usou uma foto fora de contexto para retratar a perseguição da mídia. O vídeo dá a entender que os repórteres estariam se acumulando para tirar um clique do casal, mas, na verdade, o jornal afirmou que se trata de um registro da première de Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2, em 2011, anos antes dos dois se conhecerem.

Logo após a imagem, Harry declara:

- Tive que fazer tudo o que podia para proteger a minha família.

Ingrid Seward, especialista real, disse ao The Sun:

Eu não imagino que Harry teria percebido, mas a Netflix foi descuidada aqui, pois enfraquece o comentário de Harry sobre proteger sua família. Essa imagem falsa enfraquece seu argumento.

Eita!