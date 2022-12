Temas relacionados ao Brasil dominam a Fuvest

05/12/2022 | 09:53



A primeira fase do vestibular da Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular) trouxe questões interdisciplinares, com temas variados, em grande parte relacionados ao Brasil. Entre os assuntos abordados, estavam as milícias cariocas, o uso do termo "colaborador" nas empresas e a proposta do governo Jair Bolsonaro de extinção de proteções a manguezais barrada pelo STF (Supremo Tribunal Federal). A aplicação do vestibular, principal porta de entrada da USP (Universidade de São Paulo), ocorreu na tarde deste domingo (4).

A prova abordou questões de gênero, como a inserção da mulher no mercado de trabalho, a participação feminina na política e a relação com raça, com base na mulher negra ter menor prestígio e remuneração no trabalho. O ambiente profissional também foi abordado a partir de um texto do sociólogo Jessé Souza, que abordava a difusão do termo "colaborador", em vez de funcionário, nas empresas.

Temas relacionados ao meio ambiente tiveram destaque, como o efeito estufa e o uso de fertilizantes e agrotóxicos.

Em outros temas, questões abordaram as relações do Brasil com outros países da América Latina, como similaridades com o Equador e o México. Referências internacionais também estiveram presentes em perguntas sobre a divisão territorial da África antes e depois da colonização e o colapso da União Soviética, por exemplo.

O tema do "monopólio da violência" também foi tratado. A prova trazia um texto do intelectual alemão Max Weber e propunha uma discussão relacionada às milícias do Rio de Janeiro. Para Giba Alvarez, diretor do Cursinho da Poli, a prova trouxe o conteúdo que se exige no ensino médio, mas de forma interdisciplinar e sem divisões dentro da prova. Ou seja, as questões estavam espalhadas, por vezes de forma interdisciplinar. Ele avalia que foi uma edição de "média complexidade", com textos curtos, enunciados claros e muitas imagens, tabelas e gráficos.

"Foi uma prova muito inteligente e bem feita. Exigia um repertório muito grande", diz.