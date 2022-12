Muito Black Mirror: novo gadget VR é capaz de matar jogador na vida real

Bianca Bellucci

05/12/2022 | 09:55



Palmer Luckey, um excêntrico milionário e fundador da Oculus VR, empresa que hoje pertence à Meta, desenvolveu um headset de Realidade Virtual capaz de explodir a cabeça do usuário caso ele perca durante um game. Batizado de OQPNVG, o gadget é inspirado na série de mangás e anime Sword Art Online, na qual jogadores ficam presos dentro de um MMORPG mortal.

A novidade foi apresentada no blog de Palmer, mas não está à venda. Na verdade, o gadget não chegou a ser testado e nem foi projetado para ser usado. Isso porque o usuário só consegue se livrar do OQPNVG caso vença o jogo. Se tentar retirá-lo no meio da jornada, explosivos localizados nas laterais do aparelho serão acionados.

A ideia de criar o OQPNVG surgiu não só porque Palmer é fã de Sword Art Online, mas também por conta de um desejo de vincular o real ao online. Para ele, apostar a vida obriga as pessoas a repensar como interagem com o mundo virtual e com os jogadores dentro dele. O milionário também acredita que os riscos não são tão diferentes quando comparados à prática de esportes radicais.