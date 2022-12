Revitalização encerra ciclo de tragédias no 'tancão da morte'

Joyce Cunha



05/12/2022 | 09:37



O Parque Guaraciaba - Claudiomiro Barbeiro carregou por décadas o estigma das tragédias ocorridas em seu ''''tancão da morte'''', um lago de quase 75 mil m² situado dentro da área verde. O terreno sediou até 1984 empresa que atuava na áreada mineração. Em 1989, primeira gestão do prefeito Celso Daniel, o local foi desapropriado a pedido da comunidade.

De acordo com registros disponíveis, desde os anos de 1980, foram pelo menos 33 vítimas fatais de afogamentos no ''''tancão''''. No episódio mais recente e dramático, em janeiro de 2014, cinco crianças e adolescentes perderam a vida no lago. Naquele ano, o MP (Ministério Público) solicitou ainterdição do parquee providências à gestão pública.

Entre idas e vindas, a área verde abriu as portas como parque, pela primeira vez, em 1992, há exatos 30 anos, sem a estrutura atual. Dentre tantos desafios, como recursos para o financiamento de projetos e as polêmicas sobre destinação e uso do espaço, a segurança sempre foi prioritária.

No modelo atual, a revitalização observou, além dos quesitos de sustentabilidade, protocolos para que visitantes não entrem no lago. De acordo com a prefeitura, foram instaladas 20 câmeras de video monitoramento e bases daGCM (Guarda Civil Municipal) que funcionarão de forma permanente dentro do parque, conectadas ao COI (Centro de OperaçõesIntegradas). O acesso ao lago foi delimitado com o uso de ''''barreiras'''' verdes, com o plantio de vegetação e colocação de pedras em seu entorno.