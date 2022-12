Japão e Croácia brigam pela vaga nas quartas de final do Mundial

da Redação



05/12/2022 | 09:30



Uma das surpresas da Copa, o Japão venceu dentro do próprio grupo as campeãs mundiais Alemanha e Espanha. Porém, caiu perante a Costa Rica. Em virtude desta irregularidade, o treinador Hajime Moriyasu garante uma escalação ofensiva diante da Croácia, nas oitavas de final, nesta segunda-feira (5), às 12h, no Estádio Al Janoub. E pedindo a mesma postura das surpreendentes vitórias japonesas durante a fase de grupos. Em entrevista, o técnico japonês revelou que os jogadores estão tranquilos e preparados para lutar até 120 minutos, caso seja necessário.

O Japão nunca passou das oitavas de final e colocou como objetivo no Catar ir mais longe.

Já ciente das viradas japonesas na fase de grupos da Copa do Mundo, o treinador croata Zlatko Dalic pediu muita concentração e humildade para os jogadores nesta decisiva partida de oitavas de final. Inclusive ele diz não se importar com as pretensões do técnico japonês, que chegou a dizer que o Japão está na briga pelo título do Mundial. Para o croata, todos têm o direito de sonhar com a taça.