Ex-campeão Roy Jones lidera grupo até o COI e exige permanência do boxe olímpico

05/12/2022 | 09:03



Liderado pelo ex-campeão mundial e medalha de prata na Olimpíada de Seul/1988, o norte-americano Roy Jones Jr, um grupo de cerca de 30 pessoas esteve, nesta segunda-feira, em frente à sede do Comitê Olímpico Internacional (COI_, em Lausanne, Suíça, para exigir a permanência do boxe entre as modalidades olímpicas.

Jones, apontado como um dos maiores boxeadores de todos os tempos, chegou ao protesto em um carro com uma faixa com o slogan "Não aos Jogos sem boxe" e se juntou ao grupo, que usava camisetas com a mesma frase estampada.

O COI suspendeu a Associação Internacional de Boxe (AIBA) em 2019 por suas irregularidades administrativas e arbitrais, suspeitas de corrupção. Para piorar a situação, em maio o russo Umar Kremlev foi reeleito para a presidência. Seu nome está na lista de pessoas investigadas por tráfico de armas e heroína.

O holandês Boris van der Vorst, que teve sua candidatura impedida de concorrer à presidência da AIBA, entrou na justiça e apelou para a Corte Arbitral do Esporte (CAS, sigla em inglês), que concordou com o dirigente, mas a AIBA decidiu que não havia razão para repetir as eleições.

O boxe está incluído no programa dos Jogos de Paris de 2024, mas não está garantido em Los Angeles/2028, devido ao fato, segundo o COI, que a AIBA não cumpre as determinações de 'limpeza e transparência' em sua administração.