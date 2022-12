Santo André inicia programação do Natal Solidário 2022

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



04/12/2022 | 21:33



O Natal Solidário de Santo André começou neste domingo (4) dando ao público mostra de como será a programação, que vai até 23 de dezembro. Debaixo de chuva, o lançamento oficial das atrações, na Praça 4º Centenário, foi marcado com a chegada do Papai Noel e a abertura da pista de patinação de “gelo”, novidade das celebrações promovidas pela prefeitura e Fundo Social de Solidariedade nesta edição.

“O evento tem importância econômica, movimenta os empreendedores e comércio, e há a questão da solidariedade também, que é muito forte. Santo André virou a capital do Natal no Grande ABC. Desde a pandemia, quando quase não tinha lugar para ir, atraímos a atenção das pessoas com o drive-thru. E vamos ampliando a cada ano mais”, destacou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Inovação e solidariedade dão o tom da festa. No lugar das tradicionais luzinhas, a árvore natalina montada entre o Paço e a Câmara Municipal é formada por painéis luminosos que trazem a imagem de Ursolino, mascote do Fundo Social andreense.

O personagem estampa uma das principais mensagens do Natal Solidário de Santo André. “Mais uma vez vamos contar com a solidariedade dos andreenses para bater o recorde do ano passado e ajudar cada vez mais pessoas. Apesar de a pandemia estar se arrefecendo, a necessidade das pessoas vem aumentando”, ressaltou a presidente do Fundo Social e deputada estadual eleita, Ana Carolina Serra (Cidadania).

PROGRAMAÇÃO

O público do Natal Solidário irá curtir atrações culturais e de quebra contribuir com instituições sociais. Para patinar no “gelo” na pista instalada na Praça 4º Centenário, por exemplo, a entrada será 1 kg de alimento não perecível por pessoa. É necessária inscrição prévia no site do evento.

O Parque Celso Daniel terá Vila de Natal e no Parque Central, a Vila das Luzes, ambas com atividades e decoração especial, com a contribuição de alimentos para a entrada. A programação completa do Natal Solidário de Santo André está disponível na página natalsolidariosantoandre.com.br