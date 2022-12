A tireoide em nossas crenças!

Antonio Carlos do Nascimento



Até bem pouco tempo, indivíduos incomodados com ganho de peso procuravam o serviço médico queixando-se de problemas no funcionamento da tireoide, pois, era consenso popular que a obesidade resultava do mal funcionamento deste órgão.

Ainda mais interessante era a convicção de alguns, que compreendiam a tireoide como doença e então perguntas tais como “será que tenho tireoide?”, “o senhor acha que tenho tireoide?” estão em minhas lembranças de início de carreira como especialista em endocrinologia.

Ainda hoje, muitos de meus pacientes, portadores de doenças funcionais tireoidianas, perguntam se o problema que possuem é do tipo que engorda ou emagrece.

Embora não seja inteiramente falsa tal compreensão, é necessário dizer que muito antes de patrocinar aumento ponderal, o déficit funcional desta glândula (hipotireoidismo) causa imensa lista de danos. Além do que, a maciça maioria dos obesos não apresenta qualquer disfunção tireoidiana.

Por outro lado, embora seja verdade que a superprodução destes hormônios (hipertireoidismo), apresenta-se comumente com emagrecimento importante, não são raros aqueles que engordam, dada a grande ingestão alimentar estimulada pelo extraordinário aumento da velocidade do metabolismo.

As doenças autoimunes são as principais causas dos transtornos funcionais da tireoide, seja a doença de Hashimoto, na qual o sistema imunológico promove destruição progressiva do tecido tireoidiano, ou, a doença de Graves, nesta, são criados anticorpos que estimulam a fabricação de hormônio tireoidiano para muito além da necessidade fisiológica.

Em minhas próximas colunas eu me ocuparei de abordar o hipertireoidismo e hipotireoidismo em suas facetas clínicas, mas anoto, que cuidar do hipotireoidismo (estabelecido) com alimentos, não consta nos livros médicos e aqueles que defendem tal conduta confundem prevenção com tratamento!