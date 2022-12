Obituário - 5 de dezembro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



05/12/2022 | 10:00



SANTO ANDRÉ

Mercedes Ribas Carniel, 88. Natural de Guaxupé (MG). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Rubens Coelho Machado, 79. Natural de Medina (MG). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Valdocir Teles de Lima, 78. Natural de Bariri (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 29, em Santo André. Cemitério do Araçá, na Capital.

Roberto Neves Xavier Antunes, 77. Natural de Piracicaba (SP). Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Dia 29, em Santo André. Cemitério Municipal de Piracicaba.

Walter Domingos Celeste, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 29, em Santo André. Cemitério do Carmo, na Capital.

Luiz de Jesus Santana Machado, 40. Natural de Antonio Cardoso (BA). Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Conferente. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Dias, 72. Natural de Santo André. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 29. Jardim da Colina.

José Roberto Anibal, 69. Natural de Serra Negra (SP). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 29. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria José dos Anjos Alves de Santana, 67. Natural de Candeal (BA). Residia no Jardim Santa Etelvina, em São Paulo, Capital. Dia 29, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Emília Phelippe Zatti, 96. Natural de Capivari (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 29, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Marina Nakahata, 95. Natural de Lins (SP). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 29, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Raimunda Virtuosa Ricardo, 86. Natural de Materlândia (MG). Residia na Vila das Paineiras, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

José Alves de Oliveira, 84. Natural de Bebedouro (SP). Residia no Jardim Nossa Senhora de Fátima, em São Bernardo. Dia 29. Jardim da Colina.

Laudelina Alves Ribeiro, 82. Natural do Pilão Arcado (BA). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério Municipal do Pilão Arcado.

Elza dos Reis Cavalheri, 78. Natural de Pedralva (MG). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Geni de Souza Azevedo, 77. Natural do Registro (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

João Antônio Defacio, 72. Natural de Flórida Paulista (SP). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério do Baeta.

Neemias Saldanha de Siqueira, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Santa Luzia, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério Congonhas, na Capital.

Neuza da Silva Máximo, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Elizabeth de Oliveira Gonçalves, 63. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 29. Jardim da Colina.

José de Souza Leal, 62. Natural de Picos (PI). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério da Paulicéia.

Marcelo Faria de Oliveira, 52. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.

Iraneide Borges de Oliveira Rezende, 51. Natural de Dom Expedito Lopes (PI). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Wellington de Melo Costa Júnior, 42. Natural de Santo André. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.





SÃO CAETANO

Antonio Barreto de Santana, 93. Natural de Rio Real (BA). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 29, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Iolanda Azenari de Mello, 89. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 29, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Aparecida Rosa, 73. Natural de Mirandópolis (SP). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Aparecido Altafani, 71. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.





D I A D E M A

Augusta de Souza Oliveira, 90. Natural de Coluna (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

Fernanda Pereira Ferreira, 61. Natural de Nova Lima (MG). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 29, em Diadema. Cemitério Parque Nova Lima, em Nova Lima (MG).

Rinaldo José do Nascimento, 57. Natural de Carpina (PE) Residia no Parque Dorotéia. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

M A U Á

Maria de Fátima dos Santos, 63. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 29, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.