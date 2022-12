Jéssica Ellen e o marido Dan Ferreira celebram nascimento do primeiro filho: Profundo amor

04/12/2022 | 19:10



Que alegria! Neste domingo, dia 4, Jéssica Ellen e o marido Dan Ferreira celebraram a chegada do primeiro filho, Máli Dayo, que nasceu no último sábado dia 3.

Na postagem, o casal aparece segurando a maõzinha do bebê e fazem uma declaração para lá de tocante, falando sobre a transformação na vida deles agora, com a chegada do filho:

Com a velocidade e a beleza de um cometa, Máli chegou no mundo ontem, sábado pela manhã, causando uma enorme transformação, nos trazendo alegria e profundo amor, como se a via láctea inteira coubesse em nossos corações. Agradecemos a Deus, aos Orixás, todos os seres de luz e encantados que nos protegem. Agradecemos á nossa família, toda nossa equipe médica e todos os profissionais de saúde que cuidaram da gente, amigues e todas as pessoas que enviaram mensagens de amor e carinho. Agora, vamos aproveitar o nosso menino nesse lindo ninho de amor e intimidade. Gratidão à todes.

A gravidez de Jéssica foi anunciada em maio, quando a artista estava na Dança dos Famosos.