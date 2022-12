Para poupar as cordas vocais, Adele não grita nos jogos da seleção inglesa na Copa do Mundo do Qatar

04/12/2022 | 18:11



Torcendo, mas com moderação. Quem acompanha Adele em suas redes sociais sabe que a cantora é uma apreciadora de esportes e sempre torce para as seleções de seus times favoritos. Porém, na Copa do Mundo do Qatar, ela tem feito um pouco diferente.

Segundo informações do jornal The Mirror, Adele está poupando as cordas vocais, e está se recusando a vibrar junto com a seleção inglesa. A cantora possui uma série de shows em Las Vegas e por isso decidiu torcer com moderação. Uma fonte próxima explicou a situação:

Geralmente, ela estaria gritando em apoio aos meninos, mas ela está se segurando por conta de suas cordas vocais.

A fonte ainda completou dizendo que a cantora também está poupando a voz no dia a dia, já que ela possui um histórico de problemas nas cordas vocais que começou em 2011:

As pessoas sabem que ela não está sendo rude, apenas olhando para si mesma. É tudo sobre se manter saudável e forte.