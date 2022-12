Gerson fica fora da lista de intertemporada do Olympique e anima o Flamengo

04/12/2022 | 16:19



A relação entre o volante Gerson e o Olympique de Marselha deu mais um sinal de que as coisas não andam bem. O clube francês divulgou a relação dos atletas que vão participar da intertemporada na Espanha entre os dias 4 e 11 deste mês e o ex-jogador do Flamengo não foi relacionado pelo técnico Igor Tudor.

O clube francês anunciou a lista de 26 nomes que vão participar do período de treinamento em seu twitter. Para o setor de meio-campo foram chamados os jogadores Rongier, Elmaz, Under, Traore, Soglo e Dessus.

Fora dos planos do treinador croata, Gerson não se reapresentou no dia 30 de novembro, data combinada pela diretoria. As negociações até tiveram bom andamento no início com o clube topando liberar o atleta. As cifras pedidas, porém, emperraram a tentativa de acerto.

O Olympique quer 20 milhões de euros (algo em torno de R$ 108,8 milhões) pelos 100% dos direitos econômicos do atleta. O vice-presidente de futebol do Flamengo Marcos Braz chegou a se reunir com os dirigentes europeus, mas diante do valor pedido, ficou pessimista quanto a um desfecho positivo.

Diante do novo impasse criado entre Gerson e o clube francês nesta retomada de atividades visando o restante da temporada, o Flamengo aguarda os acontecimentos à espera de uma nova rodada de negociações.

Com a aposentadoria de Diego Ribas, o Flamengo tem agora para a posição os volantes João Gomes, Thiago Maia, o veterano Arturo Vidal e ainda o chileno Erick Pulgar. Já para o setor de armação, o clube conta com Arrascaeta, Everton Ribeiro, Victor Hugo e Matheus França.