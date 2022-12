Em clima festivo, Parque Guaraciaba é inaugurado em Santo André

O Grande ABC ganhou neste domingo (4) mais um equipamento público de lazer, que passa a ser, agora, o maior de Santo André. Depois de anos de espera, o Parque Guaraciaba abriu as portas ao público com a proposta de deixar no passado as tragédias que fizeram o espaço ser conhecido por seu ‘tancão da morte’. As intervenções estruturais no local foram iniciadas pela prefeitura em 2019. O espaço funcionará diariamente das 6h às 20h. A entrada é gratuita.

“Uma obra só faz sentido se transforma a vida das pessoas. Não é porque é um parque em região mais periférica que as pessoas não terão o melhor. Aqui tem o melhor de paisagismo, de equipamentos, e tudo o que a gente oferece nos parques do Centro a gente trouxe com a mesma qualidade. É o parque mais bonito de Santo André que estamos inaugurando hoje", declarou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Por volta de 2.000 pessoas que moram na Vila Guaraciaba e entorno prestigiaram a abertura do parque. A inauguração aconteceu em clima de festa. Food trucks, show e homenagens àqueles que lutaram para preservar a grande área verde, de aproximadamente 550 m², marcaram o evento.

Claudiomiro Barbeiro, que morreu em 2021, aos 67 anos, é uma das pessoas que batalhou para que o espaço não fosse transformado em aterro sanitário e, pelo contrário, fosse estruturado e devolvido à população. Após a revitalização, o Parque Guaraciaba recebe, para além de quadras esportivas, brinquedos e paisagismo, o nome de Claudiomiro.

“Ele vinha toda semana aqui, com chuva, de qualquer jeito, porque queria ver o parque evoluindo. Não via a hora de isso aqui estar pronto. Era o sonho dele, e está realizado”, disse Maria das Dores, 67, esposa de Claudiomiro, que prestigiou a solenidade de abertura junto de sua família.

O novo Parque Guaraciaba conta com campo de futebol, quadras poliesportivas e de areia, brinquedos para as crianças, academia ao ar livre, espaço pet, pista de caminhada, mirante, tiroleza, teatro arena, ciclovia, redário, área de alongamento, ponto de abastecimento de água de reúso e área reservada para eventos. Dos R$ 25 milhões destinados às intervenções, R$ 11 milhões são da iniciativa privada, proveniente de valores arrecadados com licenciamentos ambientais.

“Não foi fácil deixar esse espaço bonito. Mas com criatividade, metade desse recurso vem da iniciativa privada através de uma nova lógica de compensação ambiental. Antes, a compensação se transformava em um veículo, no plantio de árvores, coisas que são importantes também. Mas ninguém conseguia viver essa compensação na cidade. E aqui foi o grande exemplo”, destacou Serra.

O Parque Guaraciaba está localizado na Avenida Valentim Magalhães, 1.655 - Condomínio Maracanã.

Fim às tragédias

Por muitos anos, o Parque Guaraciaba carregou o estigma das mortes ocorridas em seu ‘tancão da morte’, um lago de quase 75 mil m² situado dentro da área verde. De acordo com registros disponíveis, foram pelo menos 33 vítimas fatais de afogamentos desde os anos de 1980. No episódio mais recente e dramático, em 2014, cinco crianças perderam a vida no local. Naquele ano, o MP (Ministério Público) solicitou a interdição do parque e providências à gestão pública.

O projeto de revitalização da área incluiu, entre outros pontos prioritários, a segurança da população. A prefeitura instalou 22 câmeras de videomonitoramento e bases da GCM (Guarda Civil Municipal) que funcionarão de forma permanente dentro do parque. O acesso ao lago foi delimitado com o uso de ‘barreiras’ verdes, com o plantio de vegetação e colocação de pedras no entorno do corpo d´água. É proibido nadar no local.