Série do Prime Video com Monica Iozzi será lançada em janeiro, diz colunista

04/12/2022 | 14:11



Vem aí! Tudo indica que a nova aposta brasileira do Prime Video, Novela, será lançado em janeiro de 2023. O portal R7 teve acesso a membros do elenco, que afirmaram que são grandes as chances da série ser disponibilizada na plataforma no primeiro mês do ano que vem. Entre as estrelas na produção, Mônica Iozzi, Miguel Falabella, Maria Bopp, Herson Capri são alguns dos nomes.

A trama conta a história de Isabel, interpretada por Iozzi, uma roteirista que dedicou sua vida para se tornar uma renomada escritora de novelas. Quando sua vez finalmente chega, ela é traída pelo mentor, interpretado por Falabella. Quando decide enfrentá-lo, ela entra dentro de uma novela, como protagonista. Lá, ela vive misturando elementos reais com fictícios .

Apesar de sua estreia estar confirmada pelas produção, o streaming alegou não ter data para o lançamento dessa produção.