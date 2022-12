Anitta revela diagnóstico de vírus que pode causar esclerose múltipla

04/12/2022 | 14:10



Anitta surpreendeu os fãs ao anunciar que recentemente foi diagnosticada com o vírus Epstein-Barr (EBV), que pode causar esclerose múltipla . Segundo o Metrópoles a cantora falou sobre o assunto durante o lançamento para a imprensa do documentário EU, produzido pela cantora e dirigido por Ludmila Dayer.

A produção, inclusive, fala sobre a luta de Ludmila contra a esclerose múltipla, desde sua descoberta até como foi para lidar com a situação.

Anitta revelou que já estava com sintomas parecidos com os de Ludmila, e que com a ajuda da amiga fez os exames que identificaram o vírus.

- Quando chegaram os resultados, eu estava com o mesmo vírus que a Ludmila, em fase inicial. Hoje em dia não existe coincidência. Por sorte, por destino, eu consegui nem chegar no estágio que a Ludmila chegou (?) Ela foi uma benção na minha vida.