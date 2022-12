Patrick Tambay, piloto da Ferrari, McLaren e Renault, morre aos 73 anos

04/12/2022 | 13:32



Depois de lutar por vários anos contra o Mal de Parkinson, o francês Patrick Tambay, ex-piloto de Fórmula 1, morreu, neste domingo, em Paris, aos 73 anos. O anúncio foi feito pelo jornal 'L'Équipe'.

Daniel Patrick Charles Maurice Nasri Tambay iniciou carreira na principal categoria do automobilismo, em 1977, no GP da Inglaterra, representando a equipe Surtees. Ele ainda pilotou carros da Theodore, McLaren, Ligier, Renault e Team Haas, mas foi na Ferrari que obteve maior destaque, ao vencer dois GPs: na Alemanha, em 1982, e em San Marino, em 1983, temporada na qual terminou em quarto lugar na classificação.

No total, Tambay disputou 123 corridas, com 11 pódios, cinco pole positions e duas voltas mais rápidas. Sua última participação na F-1 foi no GP da Austrália de 1986, aos 38 anos. Recebeu o "Troféu Laranja" de jornalistas especializados por causa de sua simpatia.

Posteriormente, Patrick Tambay também disputou por três vezes o tradicional Rali Dacar, e também competiu na lendária prova das 24 Horas de Le Mans.