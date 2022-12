Vem aí! John Wick 4: Baba Yaga ganha poster teaser durante a CCXP22

04/12/2022 | 13:10



Vem aí! A estreia de John Wick 4: Baba Yaga está mais perto a cada dia que passa. Desta vez, o primeiro poster teaser do quarto filme da saga foi divulgado.

A novidade foi promovida simultaneamente no painel da Paris Filmes durante a CCXP22 e nas redes sociais da produtora, em parceria com a Lionsgate. Keanu Reeves, estrela principal, esteve presente no evento geek mais popular do Brasil para promover a nova continuação de John Wick.

O filme conta mais da trajetória do personagem principal em mais uma de suas aventuras, após descumprir as regras do Hotel Continental e ser comunicado. Com um preço muito alto sobre sua cabeça, ele enfrenta adversários dos quatro cantos do mundo.

A estreia do filme está prevista para dia 23 de março de 2023.