Eliezer confessa que deixa de sair com amigos por Viih Tube: - Já sei que vão falar

04/12/2022 | 12:11



Eliezer teve mudanças repentinas em apenas alguns anos: antes, vivia como um designer comum. De uma hora para a outra, se tornou celebridade, ex-BBB e pai! Em entrevista com a colunista Patrícia Kogut, ele contou sobre sua nova fase da vida junto com Viih Tube, que está esperando Lua, a primeira filha do casal. Eliezer disse, ainda, que a namorada tem um papel crucial no gerenciamento da carreira do moreno.

Quando se trata de cachês e publicidades, o influenciador afirmou que já recebeu mais dinheiro do que a bolada oferecida no programa da Globo:

- Nunca parei para contar, porque não sou tão ligado nas coisas materiais assim. Mas acho que o prêmio do programa eu já fiz. As coisas estão dando certo. Nesse ponto, não tenho do que reclamar.

A exposição nas redes não é algo fácil para o casal. Vale lembrar que recentemente ambos foram muito criticados após viajarem em classes diferentes em uma viagem de avião até Miami, nos Estados Unidos: enquanto Viih viajou na executiva, enquanto o namorado voou na econômica.

Em relação ao gerenciamento de suas postagens, Eliezer dispara:

- Quem me controla bastante é a Vitória. Ela fala: Não posta isso, senão vai dar problema. A Viih já está tão acostumada com esse universo todo. Ela tem essa visão de como as pessoas podem pegar algo que você fala e usar com segunda intenção. Me ajuda muito com isso. Sou um cara que fala muito sem pensar. Aprendi que, depois que dá ruim, quanto mais você se explica fica pior. As pessoas não querem entender, elas tomam aquilo como verdade. Elas não querem te escutar, só querem saber de dar porrada. Então para evitar algumas coisas eu não posto ou refaço. Por exemplo, tem dias que a Viih me incentiva a sair com meus amigos, mas eu prefiro não ir. Porque já sei que vão falar: O Eliezer está deixando a Viih Tube grávida em casa. É o suficiente para me darem porrada na internet. Então, todo passo que eu dou já parto do pressuposto de que vai ser tirado do contexto. É forma que eu encontrei para não me estressar.

Ele também falou sobre a diferença entre o tratamento que recebeu quando saiu do reality e agora:

- O BBB faz isso, aproxima muito as pessoas. Elas já chegam como se eu fosse o melhor amigo delas. Acho isso legal. Agora que sou pai, sinto uma diferença muito grande na forma de falar comigo. As pessoas me tratam com muito respeito.