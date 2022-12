Sandy apresenta música do Metallica no Caldeirão com Mion e faz apresentador se emocionar

04/12/2022 | 12:10



Aconteceu durante o último sábado, dia 3, uma apresentação de Sandy no Caldeirão com Mion que deixou a web com o coração quentinho, e claro, não passou despercebido pelos críticos e fãs do programa e da cantora que estão nas redes sociais.

Durante o programa, a artista surpreendeu a todos quando decidiu cantar a música Nothing Else Matters, do Metallica, e colocou o apresentador Marcos Mion para chorar. Pois é, além dele Fernanda Rodrigues ficou de boa aberta ao ver o talento de Sandy.

O público de casa ficou extremamente arrepiado ao ouvir a versão de Sandy para a canção e tornaram o assunto um dos mais comentados nas redes sociais por conta da quantidade de elogios que ela foi recebendo no decorrer do programa.