Fiuk brinca com término de casamento relâmpago de Adriano Imperador: Bateu o recorde do meu pai!

04/12/2022 | 11:11



Todo mundo já sabe da fama que Fábio Jr. tem de casar muitas vezes ao longo de sua vida e que além de seus relacionamentos, o cantor tem também bastante filhos - nem todos surfam na onda da fama, como Fiuk e Cléo Pires.

E durante o último sábado, dia 3, estava circulando uma notícia nas redes sociais que veio por meio do jornal Extra em que o ex-jogador de futebol, Adriano Imperador teria se separado após apenas um mês de relacionamento. Foi aí que Fiuk entrou na situação.

O ex-BBB parecia ficar indignado com o tempo curto entre casamento e separação do ex-atleta, e chegou até a brincar citando Fábio Jr. em uma publicação de um perfil de fofoca que estava falando sobre o término do ex-jogador.

Bateu o recorde do meu pai!

O recorde em questão foi que em 2001, Fábio Jr. namorou por apenas dois meses uma atriz, eles decidiram se casar e com apenas cinco meses de união partiram para a separação.