?Jeanne Dielman? é eleito o melhor filme de todos os tempos

04/12/2022 | 08:28



A Sight and Sound, revista de cinema do British Film Institute, coroou nesta quinta-feira, 1.º de dezembro, o filme Jeanne Dielman (1975), da belga Chantal Akerman, como o melhor filme de todos os tempos.

Esta é a primeira vez que uma realizadora encabeça a influente lista, à frente de Vertigo -Um Corpo que Cai, de Alfred Hitchcock (número 1 do mesmo ranking em 2012), e Cidadão Kane, de Orson Welles (número 1 de 1962 a 2002), na segunda e terceira posições.

Já presente na lista de 2012 no 35.º lugar, a escolha de colocar o filme na primeira posição é indicativa de uma quebra muito forte nas representações dos cinéfilos e de um verdadeiro salto progressivo, visível a todos os estratos do ranking. Estrelando Delphine Seyrig no papel principal, o filme retrata a vida diária de uma mãe solteira prostituta enquanto cuida das tarefas domésticas, um dia de cada vez.

O ranking da Sight and Sound é referência para a cinefilia global desde 1952. A cada dez anos, a revista revela seus 100 melhores filmes de todos os tempos, votados por mais de 1.600 críticos de cinema, acadêmicos, distribuidores, escritores, curadores, arquivistas e programadores. Esta nova lista mostra um forte desejo de reequilíbrio depois de décadas em que era composta só por filmes de homens brancos.

Dezenove títulos deixaram o ranking este ano, incluindo dois de Jean Renoir, A Grande Ilusão e Um Dia no Campo, mais Fanny e Alexandre, de Ingmar Bergman, Nashville, de Robert Altman, e Chinatown, de Roman Polanski. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.