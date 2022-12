Após boatos de novo romance. Jojo Todynho desabafa nas redes: - Última coisa que quero nessa vida é homem

03/12/2022 | 18:11



Jojo Todynho foi até suas redes sociais para desabafar sobre os recentes boatos de que estava vivendo um affair, pouco mais de um mês após o divórcio com Lucas Souza.

Irritada, ela rasgou o verbo e revelou que seu foco, no momento, é sua carreira e vida pessoal:

- Gente, eu cochilei no sofá, subi agora para tirar essa maquiagem e dormir, e me deparo com uma matéria tendenciosa, maldosa, falando que o Gabriel seria meu novo affair. Última coisa que eu quero nessa vida, nesse momento, é homem. Quero quadriplicar meu patrimônio, trabalhar focada. Começo minha faculdade, se Deus quiser, em janeiro. Tantas coisas para se falar e vocês ficam inventando história. Então eu não posso ser amiga de ninguém, né? Porque se pegar meu telefone metade dos números são de homens, vocês gostam de encher meu saco, isso sim.

Jojo ainda alfinetou os haters, falando apara eles cuidarem da própria vida, pois ela esta vivendo em paz:

- Vocês ficam com uns caras que não valem nada, sem graça, que não tem uma casa, ou um carro, e começam a falar de mim. Eu estou aqui na minha santa paz, e ficam falando de mim. Depois vocês falam que a Jojo é grossa, que Jojo é isso, que Jojo é aquilo. Eu estou na minha santa paz, vocês que vêm me perturbar. Tem gente que merece que eu seja grossa. Eu estou aqui na minha. Essa gente tem que tomar porrada para aprender

E ela não deixou barato e falou sobre suas conquistas aos 25 anos idade, enquanto estava indignada com os comentários de algumas pessoas:

- Tem umas maracujá de gaveta que se casam com uns caras, tem uns filhos com uns caras que não agregam em nada. Eu tenho 25 anos, muito bem vividos. Enquanto vocês falam de mim, eu estou ganhando meu dinheiro. Tenho minha vida, eu estou estabelecida.